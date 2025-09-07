Războiul din Ucraina se duce și cu tancuri gonflabile și tunuri din placaj

În iunie 2023, un videoclip a început să circule intens pe canalele rusești pro-război de pe rețelele sociale. Un tanc ucrainean, lovit de o dronă, sare în aer într-o explozie spectaculoasă. Comentariile nu au întârziat: „Victorie”, „Țintă eliminată”. Doar că, la scurt timp, un alt filmuleț, ucrainean, arată un soldat râzând în fața epavei fumegânde: „Au nimerit tancul meu din lemn!”

În realitate, „victima” era o machetă, o imitație din placaj menită să păcălească dronele rusești – și aparent, a reușit.

Este doar un exemplu din miile de momeli tactice folosite de ambele tabere în războiul dintre Rusia și Ucraina. Pe frontul de est, tancurile nu sunt întotdeauna tancuri, soldații nu sunt mereu vii, iar unele radare „văd” doar ceea ce inamicul vrea să vadă, notează BBC.

Arta păcălirii în vremuri de război

La mai bine de trei ani de la începutul invaziei ruse, războiul s-a transformat într-o bătălie nu doar a armelor, ci și a iluziei. Iar Ucraina a devenit un laborator de inovație tactică, în care tehnologia sofisticată se întâlnește cu meșteșugul popular: tunuri din lemn, soldați de carton, dube gonflabile și radare false.

„Jumătate din ceea ce se vede pe linia frontului e posibil să nu fie real”, spun surse militare ucrainene. Aparent banale, aceste decorațiuni de câmp de luptă joacă un rol crucial: consumă timpul, resursele și atenția inamicului. De multe ori, îl determină să tragă drone de zeci de mii de dolari în obiecte care nu costă nici cât o masă decentă într-un restaurant de provincie.

CV-90-120 MkIV or as i like to call it "Your apegineers were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should." We are in 2025 and MIC is now making "light tanks" with no armor in T-64/72 weight bracket... it's really something. pic.twitter.com/dlndRKwebH — Volke (@Volke__) January 11, 2025

Tunuri la pachet și lipici de front

Printre cele mai populare ținte false sunt replicile tunurilor M777, piese de artilerie de mare precizie livrate de aliații occidentali. Versiunea lor „eco”, construită din placaj și material textil, se livrează la pachet plat, se montează în trei minute, fără scule, și costă între 500 și 600 de dolari.

„Am livrat peste 160 de astfel de machete armatei”, spune Ruslan Klimenko, membru al organizației de voluntari Na Chasi. În timp ce Rusia trimite drone Lancet de 35.000 de dolari pentru a le distruge, ucrainenii le repară cu bandă adezivă și le trimit înapoi în prima linie. Unele, precum „Tolya”, au supraviețuit peste un an și 14 atacuri aeriene.

Dar eficiența acestor iluzii depinde de cât de convingătoare sunt. O roată lăsată strategic, lăzi de muniție abandonate, urme de șenile și chiar o toaletă rudimentară – toate contribuie la decorul realist al unei poziții militare.

Un ofițer al Brigăzii 33 Mecanizate, cunoscut sub indicativul „Karisma”, povestește cum un comandant venit în inspecție s-a enervat crezând că subordonații au desfășurat ilegal tunuri reale pe poziție. „De fapt, era totul de decor”, spune el.

Ukraine War RUSSIANS START USING INFLATABLE TANKS A Ukrainian drone operator from the “Khorme Group” unit spotted three Russian tanks in the direction of Zaporizhzhia. A more detailed analysis showed that they were inflatable models placed close to the line with the purpose of… pic.twitter.com/DoHwMan9QQ — ACONTECENDO (@Acontece_ndo) September 25, 2023

Manechinele care „transpiră” ca soldații

Și rușii își joacă rolul în acest teatru de umbre. Peste 50% dintre dronele lansate în atacuri aeriene sunt, potrivit Ucrainei, doar imitații ieftine – structuri de lemn sau plastic, menite să forțeze apărarea antiaeriană ucraineană să irosească rachete scumpe.

⚡️🇷🇺 A scam from start to finish: you can create a copy of almost any weapon or even an Mi-8 helicopter with blades using a generator and a pump. Cadets of the Tyumen Higher Military Engineering Command School demonstrated the process in "Military Acceptance." False positions… pic.twitter.com/1B94XAcmPt — SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) March 30, 2025

„Uneori arată de parcă ar fi fost construite de niște elevi de liceu într-un atelier de lemnărie”, spune colonelul Iuri Ihnat, purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene. Și totuși, pe radar, se văd ca niște drone Shahed reale.

Companii rusești precum Rusbal fabrică serii întregi de echipamente false: tancuri 2D care păcălesc sateliții, reflectori care simulează căldura motoarelor, păpuși cu uniforme militare dotate cu fire electrice pentru a emite semnături termice – totul pentru a deruta dronele și camerele termice.

Un vechi truc, perfecționat cu tehnologie nouă

Nimic din toate acestea nu este cu adevărat nou. În 1944, înainte de debarcarea din Normandia, aliații au construit o întreagă armată fictivă în sudul Angliei, completă cu tancuri gonflabile și avioane din lemn. A fost, atunci, cheia unei surprize strategice.

Astăzi, pe câmpul de luptă din Ucraina, lecția este aceeași: în războiul modern, drona letală și păpușa de lemn pot juca roluri egale.

Chiar dacă tehnologia a avansat, războiul rămâne – esențial – o confruntare de voințe, dar și de iluzii. Iar într-o lume în care imaginea înseamnă totul, un tanc din carton poate valora mai mult decât unul din oțel – dacă reușește să păcălească.

