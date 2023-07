Majoritatea țărilor NATO și-au arătat de la începutul războiului solidaritatea cu Ucraina, donând armament de zeci de miliarde de euro. Însă pe terenul de luptă, chiar și cele mai sofisticate arme sunt expuse riscului de a fi nimicite.

O înregistrare video apărută pe Twitter arată că ucrainenii au pierdut un obuzier autopropulsat AS-90 donat de Londra și pe care armata britanică l-a descris drept una dintre „armele sale formidabile”, scrie Hotnews.ro.

#Ukraine: A Ukrainian AS-90 155mm self-propelled howitzer was destroyed by Russian forces North of Mali Shcherbaky, #Zaporizhzhia Oblast.

This is the first confirmed loss of this type, of a total of 32 donated by the UK. pic.twitter.com/4nYbF8kQAA