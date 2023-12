Nava rusească „Novocherkassk” atacată de ucraineni în portul Feodosia din Crimeea era încărcată cu muniție: rachete Kalibr și rachete antiaeriene. Canalul rus Telegram anonim „Kremlevskaya tabakerka” scrie despre acest lucru cu referire la sursele sale din flota rusă.

"A fost o explozie puternică. Nava era încărcată ochi", a spus o sursă.

77 de marinari erau pe navă în timpul atacului.

La bord se aflau cel puțin 2 rachete Kalibr. Au existat și alte arme de înaltă precizie, în special bombe aeriene KAB-500 - cel puțin 4 piese, precum și numeroase arme.

Potrivit sursei, în urma lovirii navei și a detonării muniției de la bord, cel puțin 23 de membri ai echipajului au murit. Majoritatea, la ordinul comandamentului, erau pe navă, și nu în cazarmă.

"Zeci de cadavre, unele arse de vii doar în cabine. Groază", a spus unul dintre marinari.

Amintim că, în noaptea de 26 decembrie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat nava militară „Novocherkassk” din Feodosia. Piloții forțelor aeriene au lovit cu rachete de croazieră. Potrivit șefului administrației de ocupație, Serghei Aksyonov, o persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite în urma atacului.

Forțele aeriene au informat că, la momentul atacului, nava ar putea transporta muniție și drone kamikaze iraniene de tip Shahed.

Mai târziu, imaginile din satelit ale navei distruse au fost făcute publice. S-a raportat, de asemenea, că o altă navă s-a scufundat parțial.

Locuitorii din Feodosia au reușit să filmeze detonarea muniției de pe marea navă de debarcare „Novocherkassk” a Flotei ruse a Mării Negre.

💥🔥💥The moment of the rocket hitting the Novocherkassk VDK in the port of Feodosia.

Thanks to UK and / or France for Stormshadow / Skalp.#TaurusForUkraine can do this job too, #OlafScholz . pic.twitter.com/AKtoXYxABk