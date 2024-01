Asaltul rusesc eșuat de la Avdiivka, cea mai mare bătălie militară din secolul 21. Rușii au atacat cu zeci de tancuri și sute de soldați VIDEO

Una dintre cele mai mari bătălii militare din epoca modernă, respectiv un asalt cum nu a mai fost văzut în secolul 21 a avut loc pe frontul de est din Ucraina.

Este vorba despre un atac la Rusiei, de mare amploare, care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2023 spre orașul Avdiivka. Imagini ale bătăliei au fost publicate de Brigada 110 Mecanizată Separată numită după generalul-maior Marek Bezruchka.

”În timpul celor mai mari atacuri, rușii au folosit pe câmpul de luptă o cantitate de echipament în același timp pe care nicio altă țară nu a folosit-o vreodată în niciunul dintre conflictele secolului XXI”, comentează Brigada 110 în raportul său.

One of the largest military battles of modern times. Footage of the large-scale enemy attack that took place at the end of October last year towards Avdiivka is published by the 110th Separate Mechanized Brigade named after Major General Marek Bezruchka.

