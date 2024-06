Rușii au atacat cu peste 100 de rachete și drone mai multe regiuni din Ucraina: ”O altă noapte extrem de dificilă” VIDEO/FOTO

Rusia a tras peste o sută de rachete şi drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, au declarat, pe 1 iunie, oficiali ucraineni. Potrivit forţelor aeriene ucrainene, ”inamicul a lansat 53 de rachete de diferite tipuri şi 47 de drone de atac”. Aceasta a precizat că a doborât 35 dintre aceste rachete şi 46 dintre drone, scrie AFP.

În mai mult de doi ani de război, forţele ruseşti şi-au intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii energetice ucrainene, provocând întreruperi şi restricţii de energie electrică, precum şi pagube semnificative.

În timpul atacului din cursul nopţii, două centrale termice au fost lovite, a declarat operatorul ucrainean DTEK pe Telegram, fără a preciza locaţia acestora.

”Aceasta a fost o altă noapte extrem de dificilă pentru sectorul energetic din Ucraina”, a adăugat compania, cel mai mare investitor privat în acest sector din Ucraina. Inamicul a lovit două dintre centralele noastre termice. Echipamentele au fost grav avariate”.

Acesta este cel de-al şaselea atac major asupra centralelor termice ale DTEK de la jumătatea lunii martie, a adăugat compania.

Ministrul ucrainean al Energiei, Guerman Galuşcenko, a declarat că forţele ruseşti au vizat situri din cinci regiuni - Doneţk (est), Dnipropetrovsk (centru-est), Kirovograd (centru), Ivano-Frankivsk (vest) şi Zaporojie (sud).

