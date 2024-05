Atac ucrainean asupra unei baze rusești din Crimeea. Trei avioane de luptă au fost distruse și mai multe clădiri avariate FOTO/VIDEO

Atac ucrainean asupra bazei militare Belbek din peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Trei avione de luptă ruse au fost distruse și mai multe clădiri au fost avariate, transmite vineri, 17 mai, EFE.

Avariile afectează baza situată în apropiere de oraşul-port Sevastopol, cel mai important din Crimeea. Imaginile au fost făcute miercuri, după două zile consecutive de atacuri ucrainene în zonă.

High-quality satellite images of the Belbek airfield from MAXAR have appeared, which can be used to identify enemy losses in aviation:

▪️2 MiG-31;

▪️ Su-27;

▪️ MiG-29.

Russians may have evacuated other damaged planes after the attack, so that is the minimum damage.

Also, an… pic.twitter.com/70goLBf6X3