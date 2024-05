Cadoul făcut de ucraineni rușilor de Ziua Victoriei: ”O dronă cu rază lungă de acțiune a făcut o vizită la rafinăria Gazprom” VIDEO

Ucraina a atacat cu o dronă o rafinărie rusă din republica Başchiria, aflată la aproape 1.200 km de graniţă, a declarat joi, 9 mai, pentru AFP, o sursă din cadrul forţelor de apărare ucrainene, relatează AFP şi Reuters.

Operaţiunea a fost realizată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a anunţat o sursă din cadrul serviciilor de informaţii ucrainene.

"O dronă cu rază lungă de acţiune 'a făcut o vizită' în republica Başchiria, unde a lovit rafinăria Neftekhim Salavat (a gigantului rus) Gazprom", situată în oraşul Salavat, a precizat sursa citată.

Potrivit acestei surse, drona a doborât un "record" zburând pe o distanţă de 1.500 de kilometri pentru a lovi această rafinărie, una dintre cele mai mari din Rusia.

Oraşul rusesc Salavat, cu 150.000 de locuitori, este situat la aproape 1.200 de kilometri de graniţa cu Ucraina.

💥 Russia: Ukrainian drone struck the massive Gazprom NefteKhim Salavat oil refining and petrochemical production complex in the occupied Republic of Bashkortostan, nearly 1,500km from Ukraine. pic.twitter.com/7D0g0Nk32C

Pe Telegram, liderul republicii Başchiria, Radi Khabirov, a confirmat că un atac cu dronă a vizat zona industrială Salavat în jurul orei locale 13:00 (08:00 GMT) şi a provocat "fum" într-o parte a rafinăriei, care însă "funcţionează normal", conform acestuia.

"Aceasta este o încercare de a ne strica sărbătoarea", a scris el, referindu-se la marcarea în Rusia, pe 9 mai, a victoriei asupra Germaniei naziste.

Ministerul local pentru situaţii de urgenţă a anunţat pe Telegram că incidentul nu a făcut victime şi nici nu a provocat vreun incendiu, iar la faţa locului au intervenit în jur de 30 de salvatori.

A drone attacked Gazprom's oil refinery in the Russian region of Bashkortostan

This was announced by the head of the region. According to him, it is about a strike on the enterprise "Gazprom neftekhim Salavat" in the south of the Republic.

The distance from the Ukrainian border… pic.twitter.com/G46kurEtPp