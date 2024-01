Aerodromul Belbek din Crimeea a fost lovit miercuri, 31 ianuarie, într-o operaţiune militară ucraineană, a anunţat comandantul Forţelor Aeriene ucrainene, în timp ce Ministerul rus al Apărării susține că 20 de rachete au fost doborâte, relatează agenţiile France Presse şi Reuters.

Apărarea antiaeriană rusă a ”distrus 17 rachete ucrainene deasupra apelor Mării Negre şi alte trei deasupra peninsulei Crimeea”, a menţionat Ministerul rus al Apărării pe Telegram. ”Resturi de rachete ucrainene au căzut pe teritoriul unei unităţi militare din apropierea localităţii Liubímovka în Republica Crimeea. Aeronavele (staţionate la baza aeriană) nu au suferit pagube”, mai afirmă ministerul rus. Respectiva unitate militară se află lângă aerodromul militar Belbek.

