Rușii au atacat Kievul cu drone Shahed în plină noapte. Au fost lovite blocuri de locuințe și obiective civile VIDEO

În noaptea de 22 decembrie, ocupanții ruși au atacat Kievul cu drone kamikaze Shahed. Administrația militară a capitalei ucrainene a raportat distrugerile cauzate de atacul Forțelor Armate Ruse.

Acesta a fost al treilea atac la rând cu drone (UAV) asupra capitalei în ultimele 6 zile. Una dintre dronele rusești a avariat o clădire din cartierul Solomyan din Kiev.

„Acolo, într-o clădire cu mai multe etaje, a izbucnit un incendiu la etajele superioare, pereții din trei apartamente au fost parțial distruși, iar ferestrele au fost sparte. Potrivit datelor preliminare, două victime au suferit vânătăi ale țesuturilor moi și răni tăiate, unul dintre ele a fost internat în spital”, se spune în mesaj.

De asemenea, se raportează că un incendiu a izbucnit într-o casă privată cu două etaje din districtul Darnytskyi, ca urmare a căderii resturilor dintr-o dronă. Nu au fost înregistrate victime.

"Informațiile sunt actualizate și clarificate. Vom restaura clădirile deteriorate. Cel mai important lucru este că Kievul a supraviețuit acestui atac fără victime", a spus KMVA.

Forțele Aeriene ucrainene au raportat că Forțele Armate Ruse au lansat 7.400 de rachete peste Ucraina de la începutul războiului . Potrivit purtătorului de cuvânt Yuriy Ignat, statisticile includ absolut toate obiectele inamice care au zburat pe cerul ucrainean. Aproximativ 1.600 dintre ei au fost doborâte.

In the midst of the attack on Kiev, Ukrainian TV presenter Andrei Kovalsky's apartment was obliterated by a drone strike. https://t.co/RxxcP5CpV0 pic.twitter.com/7T7V8aOdEB