Un incendiu puternic s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, 25 ianuarie, la o rafinărie din orașul Tuapse, în regiunea rusă Krasnodar.

Rafinăria este deținută de Rosneft.

Autoritățile locale au anunțat că nu s-au înregistrat victime.

Potrivit unei unei publicații ruse pro-Kremlin, localnicii au văzut, înainte și după incendiu, mai multe drone zburând deasupra regiunii.

Largest Rosneft oil refinery on the Black Sea, Putin's crony Sechin's pride and joy, is ablaze in Tuapse after a reported drone attack. Perhaps the most effective sanctions against Russia to date pic.twitter.com/LwmFFwfF4C

Ucrainenii au lansat, de la începutul anului, mai multe atacuri asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Tuapse este singura mare rafinărie de petrol din Rusia aflată pe malul Mării Negre. A fost construită în 1929, fiind una dintre cele mai vechi din țară, iar în 2013 președintele Vladimir Putin a supravegheat punerea în funcțiune a unei noi unități primare de procesare a țițeiului, ca urmare a unui proces de modernizare, potrivit BiziDay.

Lovitura vine la câteva zile după ce ucrainenii au lovit o altă rafinărie importantă a Rusiei la Marea Baltică, dezactivând-o pentru o perioadă de câteva săptămâni sau chiar luni.

Un expert german face o analiză a situației din care reiese că lovitura din această noapte este foarte grea pentru Putin și oligarhii Kremlinului.

"Atacul împotriva instalațiilor petroliere rusești din Tuapse, Rusia, la doar câteva zile după lovitura de succes împotriva terminalului Ust-Luga, înlătură orice îndoială că avem de-a face cu un efort țintit de a elimina toate porturile majore de petrol și gaze rusești, astfel încât acestea să devină inutile pentru orice operațiuni.

Dacă vă uitați la harta gazoductelor rusești, veți observa că aproape toate se îndreaptă spre Vest. Există o conductă care merge spre Est, dar nu este conectată la principalele câmpuri petroliere din Siberia de Vest și are dimensiuni mici. Linia de salvare economică a Rusiei merge majoritar în Vest. În trecut, aceasta era o sursă de probleme pentru Occident, deoarece Rusia a folosit această putere pentru a șantaja Europa. Acum, apropierea de Europa a conductelor a devenit o sursă de slăbiciune pentru Rusia.

Dintre toate aceste conducte, doar 5 se termină în porturile maritime rusești. Orice altă conductă, în special magistrala Druzhba, intră pe teritoriul de Vest (NATO) și, prin urmare, face obiectul sancțiunilor sau mai rău. Conducta Druzhba trece oricum parțial prin teritoriul ucrainean, iar restul, cum ar fi stațiile de pompare, sunt în raza de tragere.

Trei dintre conducte se termină lângă Sankt Petersburg, în Marea Baltică, 2 dintre ele merg la Marea Neagră. Dintre acestea, Ucraina a lovit deja 2 cu succes. Ust-Luga este inoperabilă în următoarele săptămâni sau chiar luni. Companiile de transport maritim vor reconsidera din ce în ce mai mult trimiterea navelor în porturi care au devenit ținte militare.

Aceasta va fi o mare durere de cap pentru efortul de război rusesc. Atacurile actuale sunt încă mici, folosind o mână de drone, dar au provocat deja pagube considerabile. Când Ucraina va începe să lovească în masă acele porturi, atunci apărarea aeriană rusă nu va putea opri rezultatul final, chiar și atunci când va distruge 99% din toate dronele.

Harta National Geographic este din 2006 și totuși nu s-a schimbat mare lucru de atunci. Diferența majoră pe care o văd este extinderea rețelei de magistrale de gaze naturale din care unele au fost transformate în „conducte scufundate în mare”.

Ironia din spatele acestei transformări vorbește de la sine. Putin și oligarhii săi nu au anticipat niciodată această situație, ca de altfel nimic din ceea ce s-a întâmplat după februarie 2022. Tot ceea ce face Moscova de atunci agravează o situație deja proastă. Sunt sigur că mai devreme sau mai târziu cineva din cercul lui Putin (în care nimeni nu este sfânt, dar pur și simplu sătui de cercul vicios) va face calculul că este mai ușor să-l elimine pe Putin decât să înfrângă voința Ucrainei pentru libertate și independență", se arată în analiza publicată X (fostul Twitter).

