Atac barbar în ajunul Cărciunului la Herson. Cel puţin 5 morţi şi 20 de răniţi: "Asta e teroare" VIDEO

Preşedintele ucrainean denunţă sâmbătă un act de ”teroare” rusesc menit să-i ”intimideze” pe ucraineni, în urma unui atac al centrului oraşului Herson, în sudul Ucrainei, soldat cu cel puţin cinci morţi şi 20 de răniţi, relatează AFP.

”Sâmbătă dimineaţa, în Ajunul Crăciunului, în centrul oraşului. Astea nu sunt instalaţii militare. Ăsta nu e război după regulile stabilite. Asta e teroare, este ucidere pentru a intimida şi a-ţi (satisface) plăcerea”, denunţă Volodimir Zelenski pe reţele de socializare.

Adjunctul administraţiei prezidenţiale Kirilo Tîmoşenko a anunţat ”cel puţin cinci morţi şi 20 de răniţi” în acest bombardament.

”Lumea trebuie să vadă şi înţeleagă împotriva cărui rău absolut luptăm”, deplânge Volodimir Zelenski.

El califică din nou armata rusă drept ”teroristă”.

A video from the centre of Kherson was posted by the head of the Kherson Regional State Administration.

As of now, 8 dead and 58 wounded are known. 18 of them are seriously injured. pic.twitter.com/yoUHrTmjLz