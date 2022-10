Armata lui Putin a lovit masiv infrastructura critică a Ucrainei. Kuleba: Rusia luptă cu civilii

Un "atac masiv" al Rusiei a avut loc luni dimineaţă, 31 octombrie, împotriva instalaţiilor energetice din mai multe regiuni ale Ucrainei, a anunţat preşedinţia ucraineană, la două zile după un atac asupra flotei ruse din Crimeea, despre care Moscova a spus că a fost comis de Kiev cu ajutorul Londrei, relatează France Presse şi Reuters.

"Teroriştii ruşi au lansat, încă o dată, un atac masiv împotriva instalaţiilor sistemului energetic în mai multe regiuni", a transmis un consilier al preşedinţiei ucrainene, Kirilo Timoşenko. "Unele dintre rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană, în timp ce altele şi-au atins ţinta", a adăugat el.

Explozii s-au auzit la Kiev luni, iar autorităţile ucrainene au raportat lovituri de rachete ruseşti în toată ţara, după ce Moscova a acuzat Kievul pentru atacul asupra flotei sale de la Marea Neagră şi s-a retras dintr-un acord ce permite transporturile de cereale ucrainene.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitrio Kuleba, a reacționat dupa exploziile care au avut loc, acuzând Rusia că lovește civili. "Rachete rusești au lovit infrastructura critică a Ucrainei. În loc să lupte pe câmpul de luptă, Rusia luptă cu civili. Nu justifica aceste atacuri numindu-le „răspuns”. Rusia face asta pentru că încă mai are rachete și voința de a ucide ucraineni", a scris Kuleba într-o postare pe Twitter.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.