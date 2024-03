Trei morți și zeci de răniți într-un atac în centrul Ucrainei. Între victime sunt mai mulți copii VIDEO

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi 38 au fost rănite, între care copii, într-un atac rusesc care a lovit marţi un bloc de apartamente din oraşul Kryvyi Rih, centrul Ucrainei, au declarat autorităţile ucrainene.

"Trei morţi şi 38 de răniţi. Sunt copii răniţi", a declarat ministrul de Interne Igor Klymenko pe Telegram, precizând că bilanţul ar putea creşte, relatează AFP şi Reuters.

On daily basis people, who “protected” by international law, the only one that regulates existence in modernity. But, in this war evil regulates our existence… Evil. pic.twitter.com/OPIF5tFqLX

Totodată, un membru al apărării teritoriale şi zece civili au fost răniţi în incursiunea armată a luptătorilor ruşi pro-ucraineni în regiunea Belgorod, una dintre cele două regiuni de frontieră vizate, a anunţat guvernatorul regiunii.

"They are looking for people under the rubble. The work will continue as long as necessary," — 🤬 pic.twitter.com/59wB1xZHLY

"Zece civili au fost răniţi, şase dintre ei sunt spitalizaţi (...) un membru al apărării noastre teritoriale a murit", a declarat Vyacheslav Gladkov pe Telegram. În afară de regiunea Belgorod, regiunea vecină Kursk a fost de asemenea marţi ţinta unei incursiuni a luptătorilor veniţi din Ucraina, notează sursa citată.

💔 Kryvyi Rih. Photos and videos that will break your heart!

Due to the russian nazis attack on the city, high-rise buildings were destroyed, and civilians were killed.

On the 1st video, the man says it is his mom lying. She was going home when the missile attack happened. She… pic.twitter.com/rpMkJNBI9O