Atac masiv al Rusiei asupra Odesei: Din 25 de drone lansate, doar 15 au fost distruse. Care sunt pierderile VIDEO

Ucraina a doborât 15 din cele 25 de drone ruseşti lansate în cursul nopţii asupra regiunii sudice Odesa, iar o instalaţie de infrastructură a fost lovită, au anunţat luni, 11 martie, armata şi oficiali regionali, relatează Reuters.

Armata a precizat într-un comunicat că 10 drone Shahed au fost doborâte deasupra portului Odesa de la Marea Neagră.

„Un alt atac masiv cu drone pe timp de noapte al ruşilor în regiunea Odesa. Activitatea de luptă a durat o oră şi jumătate”, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa.

„Unităţile de apărare aeriană au respins mai multe valuri de drone Shahed venite dinspre Marea Neagră prin manevre complexe şi între clădiri rezidenţiale şi cartiere industriale, care au îngreunat munca de apărare aeriană”, a detaliat guvernatorul.

Ukrainians downed 15/25 Russian Shahed drones in Russia's overnight attack; three drones hit Kharkiv, causing damage but no injuries, while one struck an Odesa district infrastructure facility, also no injuries. https://t.co/Roe6eSBopi

📹Shahed destrucction, by Ukraine's Navy pic.twitter.com/OEltKsH7rx