O nouă lovitură grea dată de ucraineni rușilor. Cum a decurs operațiunea specială ”Citadela” din Marea Neagră VIDEO

Armata ucraineană anunțat o nouă operațiune de succes în largul peninsulei Crimeea - anexată ilegal de Rusia, în Marea Neagră.

Operațiunea ”Citadela”, la care au participat soldați din forțele de operațiuni speciale, a vizat distrugerea unei platforme unde rușii aveau instalate sisteme folosite pentru a dirija dronele. Echipamentele respective măresc raza de acțiune și de funcționare a dronelor folosite pentru recunoaștere și lovituri asupra infrastructurii critice din sudul Ucrainei.

”În timpul operațiunii, a fost aruncată în aer o platformă folosită de inamic pentru a îmbunătăți funcționarea dronelor iraniene și pe care era instalat radarul de detectare a obiectelor de suprafață Neva-B. Ambarcațiunile s-au apropiat noaptea de platformă, soldații au efectuat operațiuni speciale, au minat obiectivul, au capturat echipamente importante și au distrus catargul cu antena. Acest lucru a asigurat siguranța mișcării navelor și a limitat capacitățile inamicului în partea de nord-vest a Mării Negre”, au transmis forțele speciale ucrainene, potrivit Digi24.

⚡ OPERATION "CITADEL": Ukrainian SOF operators have conducted an extremely complex and effective operation in the Black Sea near the coast of the temporarily occupied Crimea.

As a result, important enemy equipment was captured and a mast with an antenna was blown up. pic.twitter.com/UC3cDSBvY8