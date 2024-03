Rusia a distrus un cartier în Ucraina cu o rachetă din timpul Războiului Rece. Obuzul era proiectat pentru a scufunda portavioane NATO

Rusia a lansat vineri una dintre cele mai mari lovituri de la începutul războiului în Ucraina, vizând în principal infrastructura energetică ucraineană din marile orașe, cu o varietate de rachete și drone.

Ucraina a declarat că atacul a inclus, printre altele, utilizarea rachetei antinavă Kh-22 a Rusiei și a distrus o zonă rezidențială. Nu este clar ce rachetă specifică a lovit cartierul, dar lovitura evidențiază natura nesăbuită a acestor atacuri, scrie Business Insider.

Folosirea rachetei Kh-22 în atacuri reprezintă o amenințare inutilă pentru civili, având în vedere că este extrem de inexactă atunci când este trasă asupra țintelor terestre. În ciuda riscului ca racheta să lovească ținte neintenționate, Rusia a folosit-o pe tot parcursul războiului, fără a ține cont de potențialele victime civile și daune colaterale masive.

Vineri, Ucraina a raportat o lovitură la scară mare din Rusia, care a vizat majoritatea orașelor importante, inclusiv Harkov, Zaporojie și Odesa. Peste 150 de rachete și drone au lovit în mare parte instalațiile energetice critice, lăsând peste un milion de gospodării fără electricitate și dăunând grav rețelelor de energie și electrice.

Mikola Oleșciuk, comandantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, a evidențiat unele dintre activele utilizate în atac, inclusiv 63 de drone de atac unidirecționale Shahed, rachete balistice lansate de aer Kinjal și rachete Kh-22 „carrier killer”.

Zaporizhzhia.

Yesterday, these used to be homes.

📷: TSN https://t.co/o9mevBcmQ1 pic.twitter.com/1rJ3HL86od