Rachetă rusească doborâtă de un soldat ucrainean cu mitraliera Browning. Momentul a fost filmat de camarazi VIDEO

Marți, 23 ianuarie, în zorii, Rusia a lansat din nou un atac aerian combinat împotriva Ucrainei, folosind diferite tipuri de rachete. Ulterior, comandantul Forțelor Întrunite ale Forțelor Armate Ucrainene, Serhi Naiev, a declarat că apărătorii din zona operațională nordică au reușit să elimine una dintre țintele inamice folosind o mitralieră Browning, informează Zerkalo Nedeli.

"În zona operațională nordică, grupurile mobile de foc au reușit să distrugă mai multe rachete de croazieră inamice. Una dintre ele a fost distrusă de o mitralieră Browning", a scris comandantul militar în legenda videoclipului postat pe canalul său de Telegram.

Patru civili au fost ucişi şi circa 60 au fost răniţi în timpul nopţii de luni spre marţi în atacuri aeriene lansate de Rusia pe teritoriul Ucrainei, care au vizat mai ales capitala Kiev şi oraşul Harkov (est), au anunţat marţi autorităţile locale, relatează AFP.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat că 42 de persoane au fost rănite şi cel puţin trei au murit în capitala regiunii cu acelaşi nume, situată la graniţa cu Rusia.

La Pavlograd, în regiunea Dnipropetrovsk (centru), "o persoană a fost ucisă şi o alta a fost rănită", potrivit liderului regional, Serghei Lissak.

În capitala Kiev, 20 de persoane au fost rănite, a anunţat primarul Vitali Kliciko, precizând că "13 au fost spitalizate, între care trei copii".

"O femeie se află la terapie intensivă", a mai trasmis el pe Telegram.

O clădire şi vehicule au fost cuprinse de flăcări în cartierul Sviatoşinski din Kiev, potrivit aceleiaşi surse. În acelaşi cartier, ogiva neexplodată a unei rachete a fost găsită într-un apartament.

În cartierul Pechersk, un incendiu a izbucnit într-o clădire "nerezidenţială".

Alte trei persoane au fost rănite de "fragmente de rachetă" în regiunea Kiev, a declarat şeful administraţiei militare, Ruslan Kravcenko.

Potrivit comandantului şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, Rusia a lansat asupra Ucrainei 41 de rachete de tip S-300, S-400, KH-101, KH-555, KH-55, KH-22, KH-59 şi Iskander.

În total, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 21 dintre acestea, a mai spus Zalujnîi, care a dat asigurări că aceste rachete "nu şi-au atins toate ţinta", fără a oferi alte detalii.

Ministerul rus al apărării a spus că a atacat dimineață cu rachete instalațiile de producție militară din Ucraina și a susținut - ca de obicei - că a lovit cu succes toate țintele vizate.

Loviturile au fost efectuate cu rachete lansate din aer și de la sol împotriva întreprinderilor care produc rachete, explozibili și muniții, a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

North of Kyiv, earlier this morning, a Ukrainian AAA crew manning a M2 Browning .50 HMG engages a Russian cruise missile, with a Ukrainian SAM finishing the job. pic.twitter.com/g8MwTTOo7d