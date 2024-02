Platformele militare rusești pro-Kremlin au analizat ultimul atac al Ucrainei asupra peninsulei Crimeea, cel mai mare de la începutul războiului, scoțând în evidență ajutorul țărilor NATO pentru reușita operațiunii.

Atacul a avut loc miercuri, 31 ianuarie, la baza aeriană Belbek - cea mai dezvoltată și mai bine apărată a Forțelor aeriene rusești din regiunea Mării Negre. Un val de bombardamente cu rachete de croazieră anglo-franceze a spart apărarea antiaeriană a Kremlinului și a lovit aerodromul militar.

Rețelele sociale militare rusești au raportat că avioanele ucrainene au decolat de pe aerodromul Starokonstantinov din centrul țării. Principala unitate militară rusă vizată a fost Brigada 204 de Aviație Tactică din Sevastopol, potrivit Newsweek.

Un raport neconfirmat, distribuit pe scară largă atât în presa rusă, cât și în cea ucraineană, arată că forțele ucrainene au lansat 24 de rachete, dintre care 5 au pătruns apărarea aeriană rusă. Potrivit raportului, rachetele care au lovit aerodromul Belbek au distrus două avioane de luptă Su-27 și un avion de luptă Su-30 model nou. În urma atacurilor, 12 militari au fost uciși și 10 răniți, se mai arată în raport. Printre victime s-ar afla și generalul Alexander Tatarenko, potrivit altor surse, care au anunțat un bilanț de 10 morți.

Platforma independentă de știri rusă Astra a raportat, citând surse din interiorul armatei ruse, că o unitate de comunicații militare cu sediul la baza aeriană Belbek a fost lovită de cel puțin una dintre rachetele ucrainene.

Burning Russian military equipment at the Belbek airfield near Sevastopol, Crimea, as a result of yesterdays Ukrainian missile strike. https://t.co/7ZjOPz1MGQ https://t.co/2klPvO2luD pic.twitter.com/SwiLY6fMce