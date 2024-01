Ucrainenii au atacat din nou cu rachete Crimeea. Circulaţia pe podul Kerci, întreruptă FOTO

O alertă aeriană a fost emisă joi, 4 ianuarie, în regiunea Sevastopol din Crimeea, unde mai multe ”ţinte aeriene” au fost doborâte, a declarat guvernatorul Mihail Razvojaiev, relatează Le Monde.

”Serviciile de salvare din Sevastopol nu înregistrează în prezent nicio pagubă la nivelul infrastructurii”, a scris el pe Telegram, adăugând că armata ”lucrează pentru a distruge un număr mare de ţinte”.

Potrivit canalului Telegram Crimean Winds, martorii au raportat o explozie violentă în Evpatoria, la celălalt capăt al golfului Sevastopol, iar canalul local CHP/Sevastopol a raportat zece lovituri de rachete.

