Cel puţin 11 persoane au fost ucise, între care cinci copii, iar alte opt rănite sâmbătă, 6 ianuarie, în urma unui atac rusesc care a vizat oraşul Pokrovsk şi împrejurimile acestuia, în estul Ucrainei, a anunţat guvernatorul regional, citat de AFP.

”Ruşii au lovit regiunea cu rachete S-300, ucigând 11 persoane şi rănind altele opt. Lovitura principală a fost la Pokrovsk şi Rivne” (localitate situată în zona sa metropolitană), a indicat pe Telegram Vadim Filaşkin, guvernatorul părţii din regiunea Doneţk aflate sub control ucrainean.

El a difuzat fotografii arătând echipe de salvare acţionând în jurul unor resturi de clădiri. Lovitura, potrivit lui, a avariat şase case la Pokrovsk şi una la Rivne, în care se afla o familie de şase persoane.

Potrivit serviciilor de urgenţă, şase persoane, inclusiv doi copii, s-ar putea afla sub dărâmăturile a două clădiri afectate.

”Ruşii au lovit pur şi simplu clădiri de locuit obişnuite, case particulare”, a denunţat preşedintele Volodimir Zelenski, asigurând că nicio lovitură rusă ”nu va rămâne fără consecinţe”.

