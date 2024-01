Zeci de civili ucraineni, uciși sau răniți în urma unui atac cu rachete. Rusia se laudă că ”toate obiectivele au fost atinse” VIDEO/FOTO

Ministerul rus al Apărării a anunțat marți, 23 ianuarie, în raportul său zilnic despre evoluţia frontului în Ucraina, că armata a lansat un atac grupat cu rachete de înaltă precizie cu lansare terestră şi aeriană contra fabricilor de muniţii şi rachete ucrainene, relatează agenţia EFE.

”În dimineaţa aceasta, Forţele Armate ale Rusiei au lansat un atac grupat cu arme de înaltă precizie şi rază lungă de acţiune cu lansare aeriană şi terestră asupra obiectivelor complexului militar-industrial al Ucrainei care produce rachete şi componente, muniţii şi substanţe explozive”, se arată în raportul ministerului rus.

Acesta susţine, ca de obicei, că ”toate obiectivele au fost atinse”.

În acelaşi raport, ministerul rus scrie despre ocuparea unor poziţii mai avantajoase de către trupele sale pe frontul de la Liman, în nord-estul Ucrainei.

The number of injured in #Kharkiv has risen to 51 people, five were killed - the head of the regional military administration Sinegubov According to his data, the Russian Armed Forces launched about 12 combined S-300, Kh-32 and Iskander missile strikes on the city. pic.twitter.com/EqdETTY1uV — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2024

Ads

Bilanțul făcut public de Kiev

Kievul anunţase mai devreme că Rusia a lansat asupra Ucrainei o nouă salvă de rachete, afirmând că au fost lansate în acest raid în total 41 de rachete de diverse tipuri (dintre care 15 au fost rachete de croazieră şi 12 rachete balistice), din care 21 au fost doborâte de antiaeriana ucraineană în diverse zone ale ţării.

Number of injured in #Kharkiv rises to 51, 5 civilians killed The first video shows the moment of a missile strike on a residential high-rise building in Kharkiv. A man was rescued from under the rubble of a residential building. He says that his wife and child remain under the… pic.twitter.com/LpeLdpQ3g6 — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2024

Ads

Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin cinci persoane au fost ucise şi 80 rănite în urma căderii rachetelor sau a fragmentelor de rachete doborâte.

Atacurile au vizat mai ales capitala Kiev şi oraşul Harkov (est), au mai precizat autorităţile locale.

Kharkiv, January 23 2024 People watch their house burn down after an attack by the invaders. pic.twitter.com/dEqpPwcspC — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2024

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat că zecide persoane au fost rănite şi cel puţin trei au murit în capitala regiunii cu acelaşi nume, situată la graniţa cu Rusia.

The head of the Ukrainian Interior Ministry, Ihor Klymenko, said that the Russian attack killed five people Ads In Kyiv, 18 people were injured, while in Kharkiv the number of wounded reached 38. Air defense forces destroyed 21 missiles out of 41, Zaluzhniy said. pic.twitter.com/heOzhImXWh — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2024

La Pavlograd, în regiunea Dnipropetrovsk (centru), ”o persoană a fost ucisă şi o alta a fost rănită”, potrivit liderului regional, Serghei Lissak.

În capitala Kiev, 20 de persoane au fost rănite, a anunţat primarul Vitali Kliciko. Printre acestea se află și mai mulți copii. O clădire şi vehicule au fost cuprinse de flăcări în cartierul Sviatoşinski din Kiev, potrivit aceleiaşi surse. În acelaşi cartier, ogiva neexplodată a unei rachete a fost găsită într-un apartament.

În cartierul Pechersk, un incendiu a izbucnit într-o clădire ”nerezidenţială„.

Alte persoane au fost rănite de ”fragmente de rachetă” în regiunea Kiev, a declarat şeful administraţiei militare, Ruslan Kravcenko.

Potrivit comandantului şef al armatei ucrainene, Valery Zalujnîi, Rusia a lansat asupra Ucrainei rachete de tip S-300, S-400, KH-101, KH-555, KH-55, KH-22, KH-59 şi Iskander.