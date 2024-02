Incendiu uriaș la un depozit de petrol din Kursk, după o acțiune a Kievului. Rusia a tras 26 de rachete asupra Ucrainei VIDEO

Rusia a lansat joi, 15 februarie, un nou atac cu rachete asupra Ucrainei, lovind infrastructura, avariind clădiri rezidenţiale şi comerciale şi rănind cel puţin şase persoane în diferite părţi ale ţării. Pe de altă parte, o dronă ucraineană a atacat un depozit de petrol din regiunea rusă Kursk, provocând un incendiu uriaș, relatează Reuters.

Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât jumătate din cele 26 de rachete ruseşti care au fost lansate joi dimineaţă.

Forţele aeriene ucraiene au precizat că 10 rachete de croazieră, o rachetă balistică Iskander şi două rachete X-59 au fost doborâte în diferite regiuni ucrainene, dar în total cu fost trase 26 de rachete.

A fost al doilea atac rusesc cu rachete din această lună. Forţele Moscovei au vizat şapte regiuni ucrainene din întreaga ţară, inclusiv capitala Kiev şi oraşele Dnipro, Zaporojie şi Liov, din vestul ţării, a declarat armata ucraineană.

"Încă un atac cu rachete asupra Ucrainei. În special, inamicul a vizat Kievul", a declarat Serhii Popko, şeful administraţiei militare din Kiev, adăugând că rachetele s-au apropiat de capitală din direcţii diferite.

Popko a precizat că apărarea aeriană a doborât toate rachetele care au vizat capitala şi că nu s-au înregistrat pagube majore sau victime în Kiev.

Primarul orașului Bucha arată craterul gigantic (video jos) provocat de una dintre rachetele rusești doborâtă la aproximativ 30 de kilometri de Kiev. Explozia puternică a fost auzită în zorii zilei de joi, 15 februarie, de toți locuitorii capitalei Ucrainei.

Kyiv Oblast, not far away from Bucha.

We all heard this blast before the dawn this morning. pic.twitter.com/ykbQmNNd6H