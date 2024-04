Momentul când turnul de televiziune din Harkov se rupe în două, în urma unui atac cu rachetă al rușilor VIDEO/FOTO

Turnul de televiziune de 240 de metri din oraşul ucrainean Harkov, nord-est, s-a rupt în două, iar partea sa superioară a căzut la pământ, arată imagini obţinute de Reuters, după ceea ce oficialii locali au declarat că a fost probabil un atac cu rachetă al Rusiei asupra acestei infrastructuri de televiziune.

Semnalul de emisie a fost întrerupt în cel de-al doilea oraş ca mărime din Ucraina, care a fost bombardat puternic de rachete şi drone ruseşti în ultimele săptămâni.

Nu au existat victime, deoarece angajaţii se aflau în adăposturi, a adăugat el.

Imagini de la faţa locului arată cum catargul principal al turnului s-a rupt, căzând, în timp ce un nor de fum se ridica spre cer.

Din imagini nu este clar ce anume a lovit partea superioară a turnului, dar procurorii din Harkov au declarat că Rusia a folosit probabil o rachetă de croazieră Kh-59 în acest atac.

Înregistrarea video a fost verificată prin coroborarea cu o înregistrare dintr-un alt unghi care arată acelaşi moment în care vârful turnului se prăbuşeşte.

⚡️ Occupiers hit a TV tower in Kharkiv

The video, which is being circulated by local media, shows that the city's TV tower was damaged and its spire collapsed. It is reported that there are problems with the digital signal. pic.twitter.com/3kMPM1lZ1N