Dezastrul făcut la Kiev de rachetele rusești interceptate de armata ucraineană: "Au venit rapid, la 90 de secunde după lansare" VIDEO

Timofi Milovanov, consilier în administrația Zelenski, relatează ce s-a întâmplat în noaptea de marți spre miercuri, 13 decembrie, la Kiev, după încă un atac cu rachete al Rusiei.

"La 3 dimineața m-am trezit din cauza exploziilor auzite în fața ferestrei mele. Au fost multe și zgomotoase. Sirena a sunat după explozii și părea neobișnuit de lungă. Asta m-a speriat. Soția mea s-a ridicat și s-a uitat pe fereastră. Mi-era frică pentru ea. Era prea târziu pentru a merge la adăpost.

At 3am tonight I woke up because of explosions outside my window. There were many and loud. The siren went off after the explosions and seemed unusually long. That scared me.

My wife got up and looked at the window. I was afraid for her. It was too late to go to shelter 1/ pic.twitter.com/Qea4KkOt1O