Armata rusă a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 27 aprilie, un „atac masiv” împotriva unor structuri energetice în trei regiuni din Ucraina, soldat cu cel puţin doi morţi, anunţă armata ucraineană şi autorităţile, relatează AFP.

Patru centrale termice au fost grav avariate, potrivit operatorului privat DTEK.

„Inamicul a atacat din nou infrastructurle energetice ale ţării”, anunţă pe Facebook ministrul ucrainean al Energiei Gherman Galuşcenko, care evocă ”pagube” la instalaţii la Dnipropetrovsk (centru-est), Ivano-Frankivsk şi Liov (vest).

DTEK anunţă într-un comunicat că patru centrale termice au fost „grav avariate” în atacuri „masive în timpul nopţii”.

„În noaptea (de vineri spre sâmbătă), ocupanţii ruşi au lansat un nou atac masiv împotriva Ucrainei, folosind rachete de croazieră de diverse tipuri”, anunţă în raportul matinal armata.

În total, 34 de rachete ruseşti au fost lansat, dintre care 21 au fost doborâte, precizează Forţele Aeriene ucrainene.

O femeie în vârstă de 82 de ani şi un bărbat în vârstă de 39 de ani au fost răniţi, femeia într-un bombardament de artilerie în districtul Nikopol (centru), iar bărbatul într-un atac rus împotriva unei infrastrcuturi energetice în districtul vecin Krîvorivnea, a anunţat pe Telegram şeful Consiliului Apărării din Krivoi Rog, Oleksandr Vikul.

Pe de altă parte, Primăria din Kiev a anunţat vineri evacuarea de urgenţă a două spitale din capitala ucraineană, unul de pediatrie, de frica unor atacuri ruseşti, deoarece o înregistrare video care circulă online spune că militari se află în aceste instituţii.

