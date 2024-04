Rusia a atacat Ucraina cu peste 40 de rachete și 40 de drone în cursul nopții. Zelenski: „Teroriştii ruşi au vizat încă o dată infrastructurile esenţiale” FOTO/VIDEO

Armata rusă a lansat peste 40 de rachete şi 40 de drone împotriva Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, 11 aprilie, vizând infrastructuri esenţiale, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

Tot Zelenski mai spune că din nefericire, numai o parte din drone au fost doborâte.

„În cursul nopţii, Rusia a lansat peste 40 de rachete şi 40 de drone asupra Ucrainei”, a anunţat şeful statului pe reţeaua socială X.

I thank everyone engaged in recovery efforts after the attack, as well as to every warrior of our air defense system who was on guard last night.

Overnight, Russia fired more than forty missiles and about forty drones at Ukraine.

„Unele rachete şi drone Shahed au fost doborâte. Din nefericire, numai o parte dintre ele”, a precizat Zelenski.

„Teroriştii ruşi au vizat încă o dată infrastructurile esenţiale”, a deplâns el.

The Russians completely destroyed the Trypil TPP, one of the largest thermal power plants in Ukraine.

Andriy Hota, the head of the supervisory board of Tsentrenergo, said that during the night missile-drone attack, the station was hit, which caused a large-scale fire in the