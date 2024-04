Rușii au atacat cu rachete unul dintre cele mai vechi orașe din Ucraina: ”Sunt civili morţi, mulţi răniţi” FOTO/VIDEO

Un triplu atac rus cu rachetă s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi peste 20 de răniţi la Cernihiv, în nordul Ucrainei, a anunțat pe Telegram miercuri, 17 aprilie, guvernatorul regiunii cu acelaşi nume, Viaceslav Ceauş, relatează AFP.

”Inamicul a comis un atac cu trei rachete aproape de centrul oraşului. Sunt civili morţi, mulţi răniţi”, a anunțat într-o înregistrare video publicată pe Telegram Viaceslav Ceauş.

”Trei explozii au avut loc în oraş” la ora locală 9.03 (10,03, ora României), a anunţat la televiziunea naţională și primarul Olakdendr Lomako.

A fost un ”atac direct asupra unui imobil de infrastructură socială”, a precizat el.

Video from the hospital in #Chernihiv during the strike published by local media pic.twitter.com/WF9YSfy8v7 — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2024

Cernihivul este unul dintre cele mai vechi oraşe din Ucraina, înfiinţat în urmă cu peste 1.000 de ani, avea aproape 300.000 de locuitori înainte de invazia rusă, în urmă cu peste doi ani, şi se află la aproximativ 60 de kilometri de frontiera cu Belarusul, aliatul Rusiei.

‼️ #Russia hit three missiles almost in the center of #Chernihiv. There are dead and many wounded among civilians - the head of regional military administration Chaus. pic.twitter.com/9U2CUK5Dkk — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2024

Rusia bombardează zilnic oraşe ucrainene cu rachete şi drone explozive.

Ucraina duce o lipsă tot mai mare de muniţie de apărare aeriană cu care să intercepteze aceste dispozitive, în contextul unui ajutor din Occident aflat pe terminate.