Ucraina anunță că armata rusă atacă obiective de infrastructură critică din apropierea orașului Dnipro VIDEO

Armată rusă a atacat vineri dimineaţa, 29 martie, obiective de infrastructură critică din districtul Kamianske, în apropierea oraşului Dnipro din centrul Ucrainei, cel puţin o persoană fiind rănită, informează dpa, citându-l pe guvernatorul regional.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lîsak afirmă că scopul principal al inamicului este poporul ucrainean şi obiectivele vitale ale populaţiei.

„Inamicul a atacat situri de infrastructură critică din regiune”, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lîsak.„Scopul principal al inamicului este poporul nostru şi obiective vitale ale populaţiei”.

3 hits allready in Dnipro and continue... another sleepless night 😮‍💨 pic.twitter.com/3xYu09vEVe — Unity Brings Victory (@ErkoLaidinen1) March 28, 2024

Lîsak nu a clarificat despre ce tip de atac este vorba, dar comentatori de pe Telegram au indicat că au fost folosite rachete şi au fost raportate explozii în zonă.

Reuters nu a putut verifica în mod independent informaţiile din zonă.

Un blogger din afara oraşului Kamianske, un oraş-port de peste 200.000 de locuitori cu o centrală hidroelectrică aflată în amonte de râul Nipru, a raportat un crater de patru metri adâncime şi zece metri lăţime în district.

RUSSIAN DRONE CONTROL BASE HIT, on the left bank of Dnipro. pic.twitter.com/BHpgEETinC — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) March 28, 2024

Alte informaţii au spus că au existat întreruperi ale alimentării cu energie electrică şi apă în unele districte.

🇷🇺🇺🇦🚨‼️ FOOTAGE: Apparently, one drone was shot down in Dnipro, Ukraine. pic.twitter.com/oaFf6MeKnE — TabZ (@TabZLIVE) March 28, 2024

Forţele ruse au organizat în ultimele săptămâni lovituri pe scară largă asupra unor obiective de infrastructură energetică, inclusiv un atac masiv pe 22 martie, descris de Kiev ca fiind cel mai mare astfel de asalt de la invadarea forţelor ruse, în februarie 2022.

