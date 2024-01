Trei rachete de croazieră și 28 de drone, lansate de Rusia împotriva Ucrainei. Kievul: „Inamicul îşi mută focalizarea atacului către teritoriile din sud și din est”

Rusia a lansat 28 de drone de atac şi 3 rachete de croazieră asupra Ucrainei în cursul nopţii, au declarat forţele aeriene ucrainene duminică, 7 ianuarie, adăugând că sistemele sale de apărare aeriană au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters.

Forţele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie Telegram că Rusia a vizat în principal sudul şi estul Ucrainei, dar nu au precizat ce s-a întâmplat cu cele trei rachete de croazieră pe care, potrivit acesteia, Rusia le-a lansat.

„Inamicul îşi mută focalizarea atacului către teritoriile de pe linia frontului - regiunile Herson şi Dnipropetrovsk au fost atacate de drone”, a declarat purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, la televiziunea naţională.

Reuters nu a putut verifica în mod independent această informaţie. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Rusiei.

Autorităţile militare şi civile nu au raportat pagube sau victime.

Ukraine was attacked by 28 drones during the night, the country's Air Force has reported. Air defense forces shot down 21 of them. pic.twitter.com/zGqk8k79Qu