Un nou atac masiv al Rusiei, cu zeci de drone și rachete, asupra Kievului și altor mari orașe ucrainene FOTO/VIDEO

Autoritățile ucrainene au anunțat vineri, 7 iunie, că atacuri ruse de anvergură cu drone şi rachete au provocat distrugeri la Kiev, Odesa şi în alte oraşe ale Ucrainei, informează dpa.

Forţele Moscovei au lansat 53 de drone de luptă şi cinci rachete de croazieră, iar forţele ucrainene de apărare le-au doborât aproape pe toate, mai puţin cinci drone, au precizat forţele aeriene ale Ucrainei pe Telegram.

Un incendiu a izbucnit pe o platformă industrială lângă capitala ucraineană Kiev, iar pompierii îşi continuă eforturile pentru a stinge focul. Deocamdată, nu sunt disponibile informaţii despre pagubele cauzate.

Footage continues to emerge of a large fire at a facility in the Kiev region after a drone/missile attack.#SpecialMilitaryOperation#Arrivals#NaziUkraine pic.twitter.com/Q2rnKkaxlv