Rușii au atacat din nou al doilea mare oraș din Ucraina. Mai mulți civili au fost uciși VIDEO/FOTO

Un atac rus asupra Harkovului, al doilea mare oraş al Ucrainei, a ucis şase civili şi a rănit 10, au anunţat sâmbătă, 6 aprilie, oficiali din regiune, citaţi de Reuters.

Poliţia naţională ucraineană a informat că atacul a fost lansat cu ajutorul dronelor şi a publicat imagini cu incendii izbucnite pe străzile oraşului şi în apropierea clădirilor.

”În această dimineaţă, sunt şase morţi şi 10 răniţi ca urmare a unui atac în timpul nopţii în cartierul Şevcenkivskîi”, a declarat primarul Harkovului, Ihor Terehov, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

”Atacul a lovit zone rezidenţiale - cel puţin nouă clădiri înalte, trei cămine, mai multe clădiri administrative, un magazin, o benzinărie, un atelier auto şi autoturisme au fost avariate”, a detaliat edilul.

Potrivit unor relatări, atacul s-a produs imediat după miezul nopţii.

Armata ucraineană a anunţat pe Facebook că apărarea antiaeriană a distrus 28 din cele 32 de drone şi trei din cele şase rachete lansate de Rusia.

