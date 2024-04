Rușii au atacat Odesa: 2 răniți și avarii ale infrastructurii energetice şi de transport. „Evaluăm amploarea pagubelor” FOTO/VIDEO

Armata rusă a lovit miercuri dimineaţă, 10 aprilie, infrastructura energetică şi de transport din regiunile Odesa şi Nicoalev, atacul rănind doi lucrători ai unei companii de transport şi provocând pene de curent, relatează Ukrainskaia Pravda.

Amploarea pagubelor la instalaţia electrică urmează să fie evaluată.

„Ruşii au lovit toată dimineaţa infrastructura energetică a oraşului. Evaluăm amploarea pagubelor la instalaţia electrică. De asemenea, au avut de suferit o casă privată şi mai multe maşini. Se ştie că există o victimă”, a transmis primarul oraşului Odesa, Ghennadi Truhanov

Initially, the occupiers launched drones targeting energy facilities. Air defense forces destroyed 2 “Shaheds”. Later, at dawn, russians attacked the region with missiles. pic.twitter.com/4QybYleKgD

Oleg Kiper, guvernatorul regiunii, a anunţat ulterior că sunt două victime, ambii angajaţi ai unei companii de transport. „Mai întâi ruşii au lansat drone de atac, infrastructura energetică a fost din nou în vizor. Forţele noastre de apărare aeriană au distrus două drone Shahed. În zori, în jurul orei 5:30, teroriştii ruşi au atacat regiunea Odesa cu rachete balistice. În ziua eliberării Odesei de invadatorii fascişti, ruşii au lovit obiectele de infrastructură critică şi de transport şi logistică”, a declarat Kiper.

2-story house in the Poltava region, Kharkiv downtown, Odesa wharf, Semenivka village in the Chernihiv region and Kostiantynivka of the Donetsk oblast were all targets of the russian attacks today. Several people reported dead & many wounded, incl 4 kids aged 5-11. Our daily life pic.twitter.com/JWzHEzCCOU