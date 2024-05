Cel puțin trei persoane au murit în urma unui atac rusesc cu rachete la Odesa, în sud-vestul Ucrainei, au informat autorităţile locale miercuri dimineaţa, 1 mai, informează AFP.

„Inamicul a atacat Odesa cu rachete balistice. În urma atacului, trei persoane au fost ucise şi alte trei au fost rănite”, a declarat primarul oraşului Odesa, Ghennadi Truhanov, pe reţeaua de socializare Telegram.

Horrific. There is no military application or reason for cluster munitions being used on a civilian waterfront area as they were in Odesa yesterday, killing 5 people and wounding 30 others. Time and time again, Russia has carried out similar attacks on densely populated areas of… pic.twitter.com/wj1Dpqy8Lc