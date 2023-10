Rușii încearcă să cucerească un oraș strategic din estul Ucrainei. Bombardamente ”masive” la Avdiivka, în timp ce Zelenski se află la București VIDEO

Oraşul Avdiivka, situat în estul Ucrainei, este de marţi dimineaţa ţinta unor bombardamente ”masive” ale forţelor ruseşti, care ”încearcă să încercuiască” oraşul, declară şeful Administraţiei Militare din Avdiivka Vitali Barabas, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se află în prima vizită la Bucureşti de la începutul războiului, relatează AFP.

”Ruşii lovesc masiv cu artileria, de la ora (locală) 8.00 (şi ora României), fără întrerupere până acum (...). Inamicul încearcă să încercuiască oraşul”, declară marţi după prânz AFP Vitali Barabas. El evocă o situaţia care s-a ”agravat rapid”. Russian Army Aviation Mi-28NM's seen providing fire support in the #Avdiivka area.#OSINT #Counteroffensive #UkraineRussiaWar #UkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/8c4v5sSeis

Kievul anunţă că a doborât 27 de drone într-un atac vizînd sudul Ucrainei, lansat în timpul nopţii de luni spre marţi de către Rusia, care efectuează în fiecare noaptea bombardamente.

Forţele ucrainene au distrus ”27 de (drone de tip) Shahed-131/136”, drone de fabricaţie iraniană, în ”regiunie Odesa, Mîkolaiv ţio Herson”, au anunţat marţi dimineaţa, pe Telegram, Forţele Aeriene ucrainene.

On Avdiivka, where Russians attempted an assault today. Butusov says a Russian column of 9 vehicles left Donetsk in an attempt to cut off Avdeevka. However, something happened to the first vehicle in the column 🙃https://t.co/69SnOcuZoZ pic.twitter.com/rTyqw3U56j