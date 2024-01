Procuratura din regiunea Harkov (nord-est) a prezentat sâmbătă, 6 ianuarie, ceea ce consideră că ar putea fi noi dovezi că Rusia a utilizat în recentele sale atacuri asupra Ucrainei rachete furnizate de Coreea de Nord, prezentând fragmentele unei rachete, potrivit Reuters şi Liga.

Un consilier de rang înalt al preşedintelui Volodimir Zelenski a declarat vineri că Rusia a lovit Ucraina săptămâna aceasta cu rachete furnizate de Coreea de Nord pentru prima dată de la începutul invaziei sale, în februarie 2022.

Dmitri Ciubenko, un purtător de cuvânt al procuraturii din Harkov, a spus că racheta, una dintre celelalte câteva care au lovit oraşul Harkov pe 2 ianuarie, este diferită atât ca aspect, cât şi din punct de vedere tehnic de modelele ruseşti.

”Metoda de producţie nu este foarte modernă. Sunt unele devieri de la rachetele standard Iskander, pe care le-am văzut anterior în timpul loviturilor de la Harkov. Această rachetă este similară cu una dintre rachetele nord-coreene”, a declarat Ciubenko presei în timp ce arăta jurnaliştilor fragmente ale acesteia.

Spokesman of the prosecutor's office, Dmytro Chubenko, said that one of the rockets fired at Kharkiv on January 2 could very well be a North Korean supplied missile. He said that research is still ongoing.https://t.co/KFhH5xQI50 pic.twitter.com/IlbnikAVsw