Forțele ruse au lansat contraatacuri nereușite împotriva satului Urozhaine, recent eliberat de ucraineni în regiunea Donețk, a declarat colonelul Mykola Urshalovici la 17 august.

"În prezent, (unitățile Gărzii Naționale a Ucrainei) s-au întărit pe pozițiile ocupate și resping contraatacurile grupurilor de asalt inamice, care încearcă să recupereze terenul pierdut", a declarat colonelul Mykola Urshalovici, ofițer al Gărzii Naționale, în timpul unui briefing de presă la Centrul Media Militar.

Kievul a anunțat eliberarea orașului Urozhaine, în partea de sud-vest a regiunii Donețk, la 16 august. O zi mai târziu, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat avansuri reușite la sud de sat.

Liberation of Urozhaine village by the 35th and the 38th Marine Brigades.

Așezarea a fost recucerită de soldații Brigăzii 35 Infanterie Separată de Marină, precum și de alte unități ale forțelor de apărare ucrainene.

Additional videos are emerging of the Russian withdrawal from Urozhaine over the past week, painting a fairly messy picture.

Seen here, a Russian BMP-1AM desperately tries to evade a Ukrainian FPV loitering munition while moving south from the town, eventually failing to do so. pic.twitter.com/ZfMG3GngIO