Ucraina a atacat din nou în Rusia. Instalațiile energetice din Smolensk sunt în flăcări, locuitorii sunt evacuați VIDEO

Un incendiu a izbucnit la instalațiile energetice din regiunea Smolensk din Rusia, după un atac cu dronă lansat de Ucraina. Mare parte din locuitorii din Lipetsk, localitate aflată în sud-vestul Rusiei, au fost evacuați după ce o dronă a căzut într-un parc industrial, au declarat oficialii regionali.

„Regiunea noastră este din nou atacată de UAV-uri ucrainene”, a declarat Vasily Anokhin, guvernatorul regiunii Smolensk din vestul Rusiei, într-o postare pe Telegram.

„Ca urmare a atacului inamicului asupra instalațiilor civile de combustibil și energie, au izbucnit incendii în districtele Smolensk și Yartsevo”, a mai spus Anokhin.

Igor Artamonov, guvernatorul regiunii Lipetsk din sud-vestul Rusiei, a spus că o dronă a căzut într-o zonă industrială. Acesta a scris pe Telegram că nu au fost răniți, dar că locuitorii din apropiere au fost evacuați ca măsură de precauție.

BREAKING:

Ukrainian drone swarm strikes a major Russian oil depot in the Smolensk region of Russia.

Ukraine continues its intensified campaign against Russian oil and gas infrastructure.

🇺🇦 pic.twitter.com/bLHJK2bEax