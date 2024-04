Presa rusă și canalele Telegram au raportat explozii în orașul Sevastopol din Crimeea ocupată, în dimineața zilei de duminică, 21 aprilie. Ulterior, rușii au afirmat că o navă a fost atacată de o rachetă, informează pravda.ua.

O rachetă a fost lansată spre Flota rusă a Mării Negre staționată în Sevastopolul, la 21 aprilie, a declarat guvernatorul orașului instalat de Moscova.

Într-o postare pe Telegram, Mihail Razvojaiev a afirmat că o rachetă anti-navă a fost "respinsă" și că "fragmentele au provocat un mic incendiu, care a fost stins rapid".

Informațiile de pe rețelele de socializare indică faptul că Podul Crimeii a fost închis traficului, iar în Golful Sevastopol s-au auzit explozii. Oamenii spun că văd "mult fum" și că mașinile de pompieri se grăbesc să ajungă în nordul Sevastopolului, probabil că se îndreaptă spre Golful Sukharna sau Golful Hollandiia.

Racheta ucraineană ar fi lovit o navă de război a lui Putin, veche de 112 ani, care a supraviețuit ambelor războaie mondiale și este la fel de veche ca Titanicul.

Imaginile au arătat în această dimineață flăcări și fum ieșind din nava de război veche de 112 ani în portul ocupat Sevastopol.

Se crede că nava lovită de Ucraina este Kommuna, cea mai veche navă din dotarea Forțelor Navale ale Federației Ruse, foarte apreciată de flota din Marea Neagră.

Lansată pentru prima dată la apă în 1915, a fost o țintă pentru forțele ucrainene după ce a supraviețuit celor două războaie mondiale.

Autoritățile ruse de ocupație au emis o alertă de rachete în Crimeea.

O înregistrare video neverificată postată pe rețelele de socializare părea să arate o navă navală rusă în flăcări, iar presa locală a informat că podul Crimeea a fost închis.

⚡️ The rescue vessel "Kommuna" allegedly hit in Crimea - local media

"Kommuna" is a marine auxiliary vessel in the Black Sea Fleet, a submarine rescuer. It is the oldest ship in service in the Russian Navy - it was launched in 1915.

There are no official comments about it at… pic.twitter.com/Dan2eEYhJ4