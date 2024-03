Val de atacuri aeriene asupra întregii Ucraine: zeci de rachete lansate din bombardierele rusești în zona Kievului și Liovului VIDEO

Mai multe explozii au avut loc la Kiev şi întreaga Ucraina a fost plasată în alertă, după ce Rusia a lansat un val de atacuri aeriene, potrivit BBC. Și oraşul Liov a fost atacat.

Serghei Popko, şeful Administraţiei militare a Kievului, a afirmat că aproximativ o duzină de rachete ruseşti au fost distruse deasupra capitalei şi în împrejurimile sale, relatează BBC.

Nu există relatări privind victime sau pagube majore în urma atacurilor, a adăugat el, într-o declaraţie pe Telegram.

Andrei Sadovyi, primarul din Liov, a afirmat, pe Telegram, că oraşul în sine nu a fost lovit. Totuşi, circa 20 de rachete şi şapte drone de atac au fost lansate împotriva regiunii Liov, vizând ”infrastructura critică”.

Ucraina a fost plasată anterior sub alertă naţională, avertizând că sunt lansate rachete de croazieră din bombardiere strategice ruseşti.

Locuitorii din Kiev au fost fotografiaţi adăpostindu-se în staţiile de metrou.

Atacurile vin după ce Rusia a lansat zeci de rachete, vineri, lovind un baraj şi lăsând un milion de ucraineni fără electricitate.

Moscova nu a comentat deocamdată atacurile de duminică.

Guvernatorul instalat de ruşi în portul Sevastopol, în Crimeea anexată, a afirmat că forţele ruse au doborât zece rachete ucrainene deasupra oraşului, sâmbătă seară.

O clădire de birouri şi o conductă de gaze au fost distruse şi o femeie a suferit răni din cauza şrapnelului, a declarat, pe Telegram, Mikhail Razvozhayev.

Monitorizare aeriană poloneză la graniță

Polonia afirmă că a activat forţele aeriene pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce atacurile au vizat şi oraşul ucrainean Liov, aflat la graniţă.

Atacurile au început în capitală, la ora 5.00 (03: GMT).

Armata ucraineană a afirmat că sistemele sale de apărare antiaeriană acţionează pentru a respinge atacul.

Centrul Operaţional de Comandă al Forţelor Armate Poloneze (RSZ) a arătat, într-o declaraţie: ”Aeronave poloneze şi aliate au fost activate”.

”Toate procedurile necesare pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez au fost activate şi RSZ monitorizează continuu situaţia”, a adăugat sursa citată.

Ministrul polonez al Apărării susține că cel puțin un avion rusesc a pătruns în spațiul aerian polonez înainte să reintre în cel ucrainean, se arată pepagina deX OSINT Defender.

The Polish Ministry of Defense has now Confirmed that at least 1 Russian Long-Range Cruise Missile briefly entered Polish Airspace tonight over the Town of Oserdów, and remained there for roughly 39 Seconds, before it was Redirected towards its Final Target in the Ukrainian… pic.twitter.com/1yBCE2WDUo