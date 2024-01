Ucrainenii au băgat frica în ruși. Planul gândit de Kremlin după ce mai multe rafinării de petrol au fost lovite cu drone VIDEO

Ministerul rus al Energiei a propus luni, 29 ianuarie, o serie de măsuri după mai multe atacuri care au avut loc în această lună asupra infrastructurii petroliere ruse, lovituri care au fost puse pe seama Ucrainei, relatează cotidianul Vedomosti.

Inclusiv luni a avut loc un astfel de atac, relatează Reuters.

Apărarea antiaeriană rusă a anunțat că a contracarat un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol Slavneft-YANOS din oraşul Iaroslavl, la nord-est de Moscova, a declarat guvernatorul regional Mihail Evraev.

Rafinăria de petrol Novo-Yaroslavsk (Slavneft-YANOS) a fost deschisă în 1961. În prezent, este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia care produce produse rafinate.

An unidentified flying object attacked another oil refinery in Russia, this time the "Slavneft" refinery in Yaroslavl. It is one of the largest refineries in Russia. The extent of the damage is unclear. pic.twitter.com/KF7fhbcQTJ