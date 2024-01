Putin nu le mai poate ascunde rușilor realitatea războiului. Locuitorii din Belgorod, sfătuiți să părăsească orașul VIDEO

Autorităţile ruse din Belgorod, aflat în apropierea frontierei cu Ucraina, le-au propus locuitorilor să evacueze oraşul vineri, 5 ianuarie, la începutul după-amiezii, un lucru care arată îngrijorarea tot mai mare din localitate, în care atacuri ucrainene se multiplică, relatează AFP.

De asemenea, autoritățile le-au propus locuitorilor să-şi securizeze ferestrele pentru a se proteja de schije de obuz.

Regiunea Belgorod şi capitala sa omonimă, cu 300.000 de locuitori, sunt vizate aproape zilnic de tiruri ucrainene de la sfârşitul lui decembrie.

Un atac de o amploare fără precedent s-a soldat cu 25 de morţi şi peste 100 de răniţi sâmbătă.

Local media publish footages of the aftermath of the shelling of Belgorod overnight

According to the local authorities, the explosion blew out about 130 windows in the apartments of houses. More than 30 cars were also damaged. Two people were injured. pic.twitter.com/DsfvAoL6Ny