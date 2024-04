Avans puternic al trupelor ruse la nord-vest de oraşul Avdiivka, regiunea Doneţk. Civilii fug pentru a-și salva viața VIDEO

Armata ucraineană se zbate să facă față superiorității trupelor ruse în materie de oameni şi armament și încearcă să oprească înaintarea rapidă a acestora din urmă la nord-vest de oraşul Avdiivka, în regiunea Doneţk, de unde localnicii fug pentru a scăpa de ocupaţia rusă, relatează marţi agenţia EFE.

Deşi limitate prin raportare la scara întregului front lung de peste o mie de kilometri, recentele înaintări ruseşti în apropierea satului Oceretîne, la nord-vest de oraşul ocupat Doneţk, reprezintă cel mai mare succes al trupelor ruse după ocuparea oraşului Avdiivka din apropiere. Pe lângă acel sat, pe care trupele ruse îl controlează în proporţie de circa 80%, acestea au ocupat şi altele în zonă.

Forţele Kievului s-au retras pe poziţii de rezervă deja pregătite către vest, iar comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a trimis întăriri în zonă.

O localnică din Oceretîne în vârstă de 97 de ani a parcurs 10 kilometri pe jos pentru a scăpa din satul atacat de ruşi. Casa i-a fost distrusă şi rude ale ei sunt rănite, afirmă bătrâna într-o înregistrare video difuzată de poliţia ucraineană. "Am supravieţuit acelui război (al Doilea Război Mondial) şi supravieţuiesc şi acestuia. Nu mi-a mai rămas nimic. Dar am plecat pe propriile picioare şi mai îmi rămâne Ucraina", spune ea.

