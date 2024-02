Ucrainenii au anunțat luni, 19 februarie, că au doborât încă două avioane rusești de luptă.

Anunțul a fost făcut de noul șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, care a precizat că este vorba despre un Su-34 și Su-35.

Ulterior, au apărut și imagini cu locul în care s-a prăbușit unul dintre ele. Videoclipul a fost distribuit pe rețeaua X de Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne.

”A apărut o înregistrare video care îl arată pe unul dintre piloți ”cu fața în jos” în mare. Acest lucru a fost confirmat de comandantul Forțelor Aeriene ucrainene. Elicopterele rusești survolează marea, se pare că sunt în căutarea echipajului aeronavei”, a scris oficialul ucrainean.

Acțiunea de căutare ar avea loc în zona localității Rybats'ke, pe malul Mării Azov, la sud de orașul Mariupol, potrivit Digi24.

This morning, Ukrainian Air Forces reported shooting down two Russian aircraft this morning: a Su-34 and Su-35.

A video appeared that reportedly shows one of the pilots "facedown" in the sea. This was confirmed by Ukrainian Air Forces commander.

