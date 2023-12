Mai multe surse din ambele tabere implicate în conflictul din Ucraina indică vineri, 22 decembrie, faptul că Rusia a pierdut trei avioane extrem de performante în doar două ore.

Informația a apărut în jurul prânzului pe canale de Telegram pro-ruse care confirmă doborârea a cel puțin unui avion Su-34.

O înregistrare audio interceptată de Ucraina surprinde o conversație între militari ruși în care se discută despre "cei morți și cei rămași în viață".

Comentatorii concluzionează că este vorba despre un atac puternic, în care au murit mai mulți piloți și au fost distruse cel puțin trei avioane rusești de vânătoare.

Generalul locotenent Mykola Oleshchuk, comandantul Forțelor Aeriene Ucrainene, a confirmat lovitura, declarând: „Astăzi, la prânz, pe frontul de sud, am neutralizat trei bombardiere rusești Su-34”. Aparatele ar fi fost lovite în aer, potrivit unor alte surse, într-un interval foarte scurt, de doar două ore.

The plot thickens regarding the destruction of three Russian Su-34. Pro-Russians so far admitted the loss of at least one plane.

Ads

It looks like that a Patriot air defense battery gave small taste of superior Western technology. Russians are extremely lucky that the West still… pic.twitter.com/z9Cn9VPh8h