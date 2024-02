Dovezile făcute publice de Rusia pentru a demonstra că avionul militar IL-76 a fost doborât de rachete americane Patriot VIDEO

Anchetatorii ruşi au afirmat joi, 1 februarie, că au dovezi care arată că armata ucraineană a doborât săptămâna trecută avionul rus IL-76, folosind rachete sol-aer Patriot americane, transmite Reuters.

Rusia a spus în mod repetat că Ucraina a doborât pe 24 ianuarie aeronava Iliuşin cu 74 de oameni la bord, inclusiv 65 de prizonieri ucraineni despre care Moscova afirmă că urmau să facă obiectul unui schimb. Toţi cei din avion au murit.

Kievul nici nu a confirmat şi nici nu a negat doborârea avionului, dar a contestat detaliile versiunii Moscovei şi a cerut o anchetă internaţională.

Potrivit Comitetului de anchetă rus, soldaţi ucraineni din Lipţi, în regiunea Harkov, au lansat două rachete în direcţia avionului.

”Pe fragmentele ridicate au fost găsite următoarele inscripţii: 'ASSY 11455748', 'SN740179', 'ASSY 11461343', 'SN740206', 'ASSY 11461865', 'SN740207', 'Raytheon', 'CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDUM DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018',” a precizat într-un comunicat Comitetul de anchetă, care a publicat şi o scurtă filmare cu anchetatori inspectând bucăţi de rachetă aflate la sol, într-o locaţie nespecificată.

🇷🇺 Investigative Committee of Russia:

Investigators identify the weapons system used by the Ukrainian Armed Forces to down the Il-76 plane in the Belgorod Region.

⚡️ Tests concluded that the fragments belong to the MIM-104A SAM from the Patriot launcherhttps://t.co/PCgdhfQ9tb pic.twitter.com/MtZWjJ3Iyo