Rusia a acuzat Ucraina miercuri, 24 ianuarie, că a doborât în mod deliberat un avion militar rusesc în regiunea rusă Belgorod, de la graniţă, care ar fi transportat 65 de soldaţi ucraineni capturaţi, în ceea ce a numit un act barbar de terorism în care au fost ucise în total 74 de persoane, relatează SkyNews şi Reuters.

Serviciul de spionaj militar (GUR), aflat sub comanda generalului Kirilo Budanov, a emis un comunicat cu privire la accidentul aviatic.

”În prezent, nu dispunem de informaţii fiabile şi cuprinzătoare despre cine anume se afla la bordul avionului şi câţi oameni erau”, a declarat GUR, care, pe de altă parte, a confirmat că un schimb de prizonieri trebuia să aibă loc miercuri, dar a spus că acţiunea a fost anulată de Rusia, în ciuda faptului că Ucraina şi-a respectat partea sa de înţelegere.”În ceea ce o priveşte, Ucraina a respectat toate acordurile pentru pregătirea schimbului”, a transmis GUR.

Ruşii care urmau să fie eliberaţi au fost aduşi la timp la punctul de schimb desemnat, unde au fost ţinuţi în siguranţă, a precizat GUR.

Agenţia a mai spus că nu a fost ”informată” despre necesitatea unei securităţi aeriene în jurul regiunii Belgorod - unde s-a prăbuşit avionul. ”Partea ucraineană nu a fost informată cu privire la necesitatea de a asigura securitatea spaţiului aerian în zona oraşului Belgorod într-o anumită perioadă de timp, aşa cum s-a făcut în mod repetat în trecut”, a subliniat agenţia. ”Aterizarea unui avion de transport într-o zonă de război de 30 km nu poate fi sigură şi trebuie să fie discutată de ambele părţi, în orice caz, pentru că altfel, pune în pericol întregul proces de schimb”, a adăugat GUR.

Comunicatul se încheie cu sugesia că ”este posibil să vorbim despre acţiuni planificate şi deliberate ale Federaţiei Ruse cu scopul de a destabiliza situaţia din Ucraina”.

