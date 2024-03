Momentul când un avion militar rusesc în flăcări se prăbuşeşte în mare, în largul Crimeei. Ar fi fost doborât din greșeală VIDEO

Un avion militar rusesc s-a prăbuşit joi, 28 martie, în largul peninsulei ucrainene Crimeea, anexată de Rusia în 2014, a anunțat guvernatorul instalat de către Moscova, relatează AFP.

”Un avion militar a căzut în mare, Pilotul s-a catapultat. El a fost salvat de către salvatori din Sevastopol, la o distanţă de 200 de metri de mal. Viaţa sa nu se află în pericol”, a scris pe Telegram Mihail Razvojaiev.

O înregistrare video - neautentificată - postată pe reţele de socializare surprinde un avion - în flăcări - care se prăbuşeşte, iar alte înregistrări video surprind pilotul care pluteşte cu paraşuta după catapultare.

🔥 Oh, how beautifully it burns and falls. Thank you, Russian air defense, keep it up. pic.twitter.com/x4glxTZ43t

Sevastopolul, cartierul general istoric al Flotei ruse la Marea Neagră, se află pe coasta de sud a Crimeei.

More video of a fighter jet crashing over Sevostopol

According to Ukrainian media, it could be a Russian Su-35 4th generation fighter jet. According to unconfirmed information, the military plane could allegedly have been shot down by Russian air defense systems. pic.twitter.com/blylMZ996y