Rusia a mai pierdut un avion de vânătoare. Aeronava militară s-a izbit de o stâncă în timpul unui zbor de antrenament și s-a prăbușit

Doi piloţi morţi în urma prăbuşirii unui avion militar rusesc de tip Su-34 în Osetia de Nord, în timpul unui antrenament. Cauza ”preliminară” a accidentului, ”o defecţiune tehnică”

Un avion militar rus de tip Suhoi 34 (Su-34) s-a prăbuşit în Osetia de Nord, în Caucaz, în timpul unui zbor de antrenament, iar cei doi membri ai echipajului au murit, anunţă marţi, 11 iunie, Ministerul rus al Apărării, relatează AFP.

”În Republica Osetia de Nord-Alania, într-o zonă muntoasă, un avion (de tip) Su-34 al Forţelor Aerospaţiale ruse s-a prăbiuşit în timpul unui zbor de antrenament”, anunţă ministerul, citat de agenţiile ruse de presă.

”Avionul s-a prăbuşit într-o zonă pustie”, iar cei ”doi membri” ai echipajului au murit, precizează ministerul.

Acest accident ”nu a făcut pagube la sol”, potrivit acestei surse, care nu oferă alte detalii în acest stadiu.

Cauza ”preliminară” a accidentului este ”o defecţiune tehnică”, dă asigurări ministerul, care anunţă că o Comisie de anchetă se duce la faţa locului pentru a stabili circumstanţele prăbuşirii.

Potrivit Nexta, presa rusă scrie că avionul de vânătoare a lovit o stâncă în timpul unui zbor de antrenament.

