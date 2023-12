Cum au „încercat” rușii să-și doboare propriul avion cu rachete lansate de pe un sistem Grad MLRS. Manevra salvatoare a pilotului VIDEO

Un avion rusesc Suhoi-25 este foarte aproape de a fi doborât de militari ruși care au lansat rachete de pe un sistem BM-21 Grad MLRS.

În momentul în care avionul se apropie, rachetele sunt lansate. Pilotul face o manevră rapidă pentru a evita în ultimul moment ca aeronava militară să fie lovită.

În urmă cu mai bine de două luni, ruşii şi-au doborât din greșeală unul dintre propriile avioane de vânătoare Su-35.

La 28 septembrie 2023, este "foarte probabil" ca apărare aeriană rusă să fi doborât un avion de luptă multi-rol Su-35S Flanker M deasupra orașului Tokmak din Ucraina, după cum au raportat serviciile secrete britanice și oficialii britanici din domeniul apărării.

Close call for this Russian Su-25 flying over a BM-21 Grad MLRS. https://t.co/1tmLDVE6Vf pic.twitter.com/9Ob1RfkCVs