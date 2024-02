Un nou avion spion al Rusiei a fost doborât vineri seara în regiunea Krasnodar. Aeronava de tip A-50, de avertizare timpurie, control și comandă și supraveghere a spațiului aerian costă peste 300 de milioane de dolari. Rușii au transmis că avionul a fost doborât din eroare de propria apărare antiaeriană.

Înregistrări video ale avionului rusesc A-50 care a fost doborât deasupra districtului Kanevsky din regiunea Krasnodar, Rusia, au fost postate pe rețeaua X.

Avionul a fost doborât în aceeași zonă în care a fost pierdut și cel precedent, în luna ianuarie. A-50 – supranumit „Bumblebee” și denumirea de raportare NATO „Mainstay” – funcționează ca un sistem aeropurtat de avertizare și control (AWACS) pentru supraveghere.

Așa cum remarcă și publicația ucraineană Defense Express, ”nimeni în istorie nu a doborât vreodată o aeronavă de detectare radar cu rază lungă de acțiune, iar Forțele Armate ucrainene au reușit ceea ce era considerat imposibil”.

/2. Presumably video of the Russian A-50 which was shot down over the Kanevsky district of the Krasnodar region, Russia. pic.twitter.com/ROVAnOhlsb — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 23, 2024

Ads

Când A-50 este în aer, rușii văd teritoriul Ucrainei ca în palmă și știu cam tot ce se întâmplă acolo - unde decolează o aeronavă, lansări de rachete etc.

🙂❗️GUR and the Air Force destroyed a Russian A-50 in the Sea of ​​Azov area, – mass media “The Russian A-50 aircraft was destroyed as part of a joint operation of the Main Intelligence Directorate and the Air Force. A source in the security and defense forces informed… pic.twitter.com/J28hrnJnfM — TOGA (@TOGAjano21) February 23, 2024

Mai mult, rușii se laudă că A-50 coordonează loviturile sistemelor moderne antiaeriene de tip S-400, astfel că armatei ruse îi va fi mai greu să-și dirijeze corect rachetele spre ținte.

Ads

More videos in reference to the presumably shot down A-50, but is not from Mariupol but from the Kanevsky district, in Krasnodar region (Russia). Source: Telegram / Mariupolnow pic.twitter.com/B5hO6r1GLh — (((Tendar))) (@Tendar) February 23, 2024

Totuși, rușii au puține aeronave de acest tip. Pe hârtie, sunt 9 avioane, însă doar 6 erau modernizate, dintre care unul a fost avariat în Belarus.